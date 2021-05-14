«Колорадо» впервые за 20 лет победил в регулярном чемпионате НХЛ

«Колорадо» стал лучшим клубом регулярного чемпионата НХЛ. Он обыграл «Лос-Анджелес» (5:1) и набрал 82 очка по итогам сезона.

Столько же у «Вегаса», но «Колорадо» оказался выше в таблице из-за числа побед в основное время (35 против 30).

Регулярный чемпионат НХЛ еще официально не завершился, но большинство команд уже провели все свои матчи. Оставшиеся игры не повлияют на итоговый результат «Колорадо».

«Колорадо» в третий раз в истории получил Президентский кубок. Его вручают команде, набравшей наибольшее число очков в регулярном чемпионате. «Колорадо» уже получал кубок в 2001 году и 1997 году. Впервые его вручили в 1986 году.