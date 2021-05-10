Медиадиректор «Спартака» Фетисов находится в реанимации. На него было совершено нападение

Антон Фетисов был избит 9 мая. Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Фетисов приходил в сознание, но находится в тяжелом состоянии.

По данным «Спорт-Экспресса», Фетисов был доставлен в больницу. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин подтвердил информацию. Он сказал, что детали выясняются, открыто уголовное дело. Неизвестно, связано ли это с профессиональной деятельностью. Фетисов находится в стабильном состоянии.

Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью летом 2020 года, сменив Антона Лисина.