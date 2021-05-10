Спартак
Антон Фетисов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Антон Фетисов

Медиадиректор «Спартака» Фетисов находится в реанимации. На него было совершено нападение

вчера, 22:34

Антон Фетисов был избит 9 мая. Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Фетисов приходил в сознание, но находится в тяжелом состоянии.

По данным «Спорт-Экспресса», Фетисов был доставлен в больницу. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин подтвердил информацию. Он сказал, что детали выясняются, открыто уголовное дело. Неизвестно, связано ли это с профессиональной деятельностью. Фетисов находится в стабильном состоянии.

Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью летом 2020 года, сменив Антона Лисина.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Антон Фетисов