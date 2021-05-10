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«Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов при победе над «Уралом» и поражении «Спартака» в Грозном

вчера, 21:02

Победа «Спартака» над «Химками» в предпоследнем туре РПЛ ухудшила шансы «Локомотива» на второе место.

Впереди – 30-й тур, который состоится 16 мая. На место в ЛЧ остались два претендента – «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» опережает «Локо» на три очка. При равенстве очков выше будет «Локо» по личным встречам (1:2, 2:0).

«Локомотиву» нужны два условия: его победа, еще – поражение «Спартака» в гостях от «Ахмата».

Команда со второго места РПЛ сыграет в квалификации ЛЧ. «Зенит» отобрался напрямую в группу, как чемпион сезона-2020/21.

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