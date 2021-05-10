«Спартак» выйдет в Лигу чемпионов, если не проиграет в гостях «Ахмату»

«Спартак» обыграл «Химки» в предпоследнем туре РПЛ и укрепился на втором месте в таблице.

Впереди – 30-й тур, который состоится 16 мая. На место в ЛЧ остались два претендента – «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» опережает «Локо» на три очка. При равенстве очков выше будет «Локо» по личным встречам (1:2, 2:0).

«Спартаку» хватит ничьей. При поражении нужно, чтобы «Локо» не выиграл у «Урала».

Команда со второго места РПЛ сыграет в квалификации ЛЧ. «Зенит» отобрался напрямую в группу, как чемпион сезона-2020/21.