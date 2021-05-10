Действующий чемпион Северной Македонии по футболу вылетел во второй дивизион

«Вардар» лишился теоретических шансов остаться в Первой лиге Македонии и по итогам сезона вылетит во второй дивизион.

«Вардар» за тур до конца идет на предпоследнем, одиннадцатом, месте с 31 очком.

Чтобы сохранить шансы на участие в Первой лиге, «Вардару» нужно подняться хотя бы на десятую строчку. За оставшийся тур это сделать невозможно.

«Вардар» впервые в истории независимой Северной Македонии вылетел во Вторую лигу. Это самый титулованный клуб страны, 11 раз побеждавший в чемпионате. Его последняя победа была в 2020-м году.

Македонские СМИ связывают результаты клуба с финансовыми трудностями. Они начались в 2017 году после смены владельца – тогда команду оставил миллиардер из России Сергей Самсоненко.

Из-за долгов команда не получила лицензию на еврокубки, поэтому в текущем сезоне она пропустила их, несмотря на прошлогоднюю победу в чемпионате.