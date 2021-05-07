ЦСКА
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«Чемпионат» спустя неделю прекратил бойкот ЦСКА. Он объявлял его из-за отказа в аккредитации
07 мая, 20:04
«Чемпионат» возобновит публикации о футбольном ЦСКА. Он приостанавливал их из-за отказа клуба в аккредитации журналисту Андрею Панкову.
- «Чемпионат» считал, что ЦСКА не аккредитовал журналиста на матч из-за его статьи с критикой руководства клуба.
- 30 апреля «Чемпионат» и Sports.ru выступили с совместным заявлением и объявили бойкот ЦСКА. В заявлении говорилось, что он продлится до тех пор, пока журналистов не допустят до работы на играх.
Теперь «Чемпионат» объявил, что «конфликт исчерпан». «Стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе».
За прошедшую неделю «Чемпионат» не публиковал материалы со словом «ЦСКА» в заголовке и напрямую связанные с клубом, следует из поиска по тегам на сайте. Sports.ru возобновил публикации с 3 мая. В заявлении о бойкоте на сайте издания было противоречие:
- В заголовке сказано, что он касается только «выходных» – 1 и 2 мая.
- В тексте написано: «[Бойкот объявлен] до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА».
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