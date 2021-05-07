«Чемпионат» спустя неделю прекратил бойкот ЦСКА. Он объявлял его из-за отказа в аккредитации

«Чемпионат» возобновит публикации о футбольном ЦСКА. Он приостанавливал их из-за отказа клуба в аккредитации журналисту Андрею Панкову.

«Чемпионат» считал, что ЦСКА не аккредитовал журналиста на матч из-за его статьи с критикой руководства клуба.

30 апреля «Чемпионат» и Sports.ru выступили с совместным заявлением и объявили бойкот ЦСКА. В заявлении говорилось, что он продлится до тех пор, пока журналистов не допустят до работы на играх.

Теперь «Чемпионат» объявил, что «конфликт исчерпан». «Стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе».

За прошедшую неделю «Чемпионат» не публиковал материалы со словом «ЦСКА» в заголовке и напрямую связанные с клубом, следует из поиска по тегам на сайте. Sports.ru возобновил публикации с 3 мая. В заявлении о бойкоте на сайте издания было противоречие: