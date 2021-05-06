Азар извинился за смех после поражения «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

«Челси» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, обыграв его 2:0 в полуфинале. Первый матч закончился вничью 1:1.

Полузащитник «Реала» Эден Азар после игры смеялся и перебрасывался шутками с бывшими одноклубниками по «Челси». Извинился спустя сутки:

«Я прошу прощения. Прочитал множество мнений о себя, но у меня не было никакого намерения обидеть фанатов «Реала». Играть за «Реал» всегда было моей мечтой, и я приехал сюда побеждать. Сезон еще не закончен, вместе мы теперь должны биться за победу в Ла Лиге! Хала Мадрид»