Эден Азар
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Азар извинился за смех после поражения «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов
06 мая, 22:13
«Челси» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, обыграв его 2:0 в полуфинале. Первый матч закончился вничью 1:1.
Полузащитник «Реала» Эден Азар после игры смеялся и перебрасывался шутками с бывшими одноклубниками по «Челси». Извинился спустя сутки:
«Я прошу прощения. Прочитал множество мнений о себя, но у меня не было никакого намерения обидеть фанатов «Реала». Играть за «Реал» всегда было моей мечтой, и я приехал сюда побеждать. Сезон еще не закончен, вместе мы теперь должны биться за победу в Ла Лиге! Хала Мадрид»
Азар за два сезона забил четыре гола в 40 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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