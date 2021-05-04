Рияд Марез
Лига чемпионов
Манчестер Сити
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#Рияд Марез #Лига чемпионов #Манчестер Сити

Марез забил третий гол в Лиге чемпионов. Все три – подряд в плей-офф

04 мая, 22:20

«Манчестер Сити» обыгрывает «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0). Счет открыл Рияд Марез.

  • Это его 11-й матч в текущем розыгрыше ЛЧ.
  • В них он забил три гола – по одному в последних трех матчах плей-офф.
  • Всего у Мареза пять очков (три гола и два ассиста). Все пять он набрал в последних пяти матчах: по одному ассисту в двух играх подряд и по одному голу в трех матчах подряд.

Марез играет за «Сити» с 2018 году. В текущем сезоне у 44 матча, 12 голов и семь ассистов.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
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Источник:
Гол.ру
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