Марез забил третий гол в Лиге чемпионов. Все три – подряд в плей-офф

«Манчестер Сити» обыгрывает «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0). Счет открыл Рияд Марез.

Это его 11-й матч в текущем розыгрыше ЛЧ.

В них он забил три гола – по одному в последних трех матчах плей-офф.

Всего у Мареза пять очков (три гола и два ассиста). Все пять он набрал в последних пяти матчах: по одному ассисту в двух играх подряд и по одному голу в трех матчах подряд.

Марез играет за «Сити» с 2018 году. В текущем сезоне у 44 матча, 12 голов и семь ассистов.