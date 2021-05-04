Рияд Марез
Лига чемпионов
Манчестер Сити
Марез забил третий гол в Лиге чемпионов. Все три – подряд в плей-офф
04 мая, 22:20
«Манчестер Сити» обыгрывает «ПСЖ» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0). Счет открыл Рияд Марез.
- Это его 11-й матч в текущем розыгрыше ЛЧ.
- В них он забил три гола – по одному в последних трех матчах плей-офф.
- Всего у Мареза пять очков (три гола и два ассиста). Все пять он набрал в последних пяти матчах: по одному ассисту в двух играх подряд и по одному голу в трех матчах подряд.
Марез играет за «Сити» с 2018 году. В текущем сезоне у 44 матча, 12 голов и семь ассистов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые