Чорлука станет помощником главного тренера Хорватии на Евро-2020

Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии после окончания контракта с «Локомотивом». Об этом Sport24 сказал президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

Из слов Шукера следует, что пока речь идет только о Евро-2020.

Контракт Чорлуки с «Локомотивом» истекает в июне. Он уже объявил, что уйдет из клуба.

Чорлука займет в сборной Хорватии место Ивицы Олича, который работал там до назначения в ЦСКА. Останется ли Чорлука в команде после турнира и завершит ли игровую карьеру, непонятно. Евро-2020 завершится 11 июля.

Чорлуке 35 лет. Он играет в «Локомотиве» с 2012 года. После новости о его уходе из клуба появились инсайды о возможном трансфере в ЦСКА. Но официально он не объявлял о планах.