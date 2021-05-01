Джейк Виртанен
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#Джейк Виртанен

«Ванкувер» отправил в отпуск игрока, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

01 мая, 22:25

В последние дни вокруг хоккеиста «Ванкувера» Джейка Виртанена крутятся странные слухи. Американские медиа пишут, что неназванная девушка обвиняет его в сексуальных домогательствах и что эти события датированы 2017 годом.

Пока нет реакции со стороны Виртанена. Зато отреагировал «Ванкувер»:

«Нам стало известно об обвинениях в адрес одного из наших игроков. Наша организация не приемлет сексуальных проступков любого рода, и мы очень серьезно относимся к заявленным претензиям.

Мы привлекли внешних экспертов, чтобы помочь в независимом расследовании, и отправили игрока в отпуск, поскольку ждем дополнительной информации».

«Ванкувер» в этом сезоне НХЛ идет на последнем месте в Северном дивизионе. После 44 матчей у него 41 очко. Джейк Виртанен сыграл 38 матчей, в которых забил 5 голов.

Источник:
Vancouver is Awesome
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