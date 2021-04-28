Россия U18
Юниорская сборная России проиграла Финляндии, ведя 3:1 к 58-й минуте
3 часа назад
На чемпионате мира по хоккею среди сборных U18 Россия уступила Финляндии 3:4.
- В первых двух периодах благодаря дублю Свечкова и голу Чибрикова россияне повели 3:1.
- Такой счет сохранялся до 58-й минуты.
- На 58-й и 59-й финны забили и перевели игру в овертайм.
- В овертайме гол Финляндии все решил – 4:3.
Главный тренер сборной России Альберт Лещев считает, что команде не хватило эмоций. «Немного задрали нос, пропустили в конце, потеряли инициативу – и проиграли матч», – комментарий Ивана Мирошниченко. Тренер финнов Петри Карьялайнен признал, что его команде немного повезло.
Ранее Россия обыграла 7:6 США, уступая по ходу встречи 1:5.
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