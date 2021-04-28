Россия U18
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#Россия U18

Юниорская сборная России проиграла Финляндии, ведя 3:1 к 58-й минуте

3 часа назад

На чемпионате мира по хоккею среди сборных U18 Россия уступила Финляндии 3:4.

  • В первых двух периодах благодаря дублю Свечкова и голу Чибрикова россияне повели 3:1.
  • Такой счет сохранялся до 58-й минуты.
  • На 58-й и 59-й финны забили и перевели игру в овертайм.
  • В овертайме гол Финляндии все решил – 4:3.

Главный тренер сборной России Альберт Лещев считает, что команде не хватило эмоций. «Немного задрали нос, пропустили в конце, потеряли инициативу – и проиграли матч», – комментарий Ивана Мирошниченко. Тренер финнов Петри Карьялайнен признал, что его команде немного повезло.

Ранее Россия обыграла 7:6 США, уступая по ходу встречи 1:5.

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