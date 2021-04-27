Юниорская сборная России обыграла США в овертайме. Она отыгралась с 1:5

Как развивался матч юниорских сборных России и США.

Первый период – Россия проиграла 1:3.

Второй период – 5:6 в пользу США. Но в какой-то момент они выигрывали 5:1.

В третьем периоде Россия U18 сравняла счет.

Овертайм – Россия забила седьмой и победила.

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещев сказал:

«Игра получилась неоднозначной. Первый период был не за нами, но во втором и третьем мы нашли свою игру, и начали играть по нашим правилам. Не хочу выделять никого из игроков, мы сегодня играли одним целым. Все, кто выходил на лед, сработали.

Никогда не знаешь, как пойдет игра, поэтому должен быть план Б. Мы сегодня к нему перешли, и он сработал. Разберем видео и посмотрим, какие ошибки совершили».