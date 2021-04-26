Женские ММА признаны официальным видом спорта в России

Информацию подтвердил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Благодаря этому спортсменки смогут отбираться в сборную наравне с мужчинами и выполнять спортивные мастерские звания.

«В тестовом режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира.

Мы, к сожалению, в этом плане отстаем, но всему свое время. Думаю, что в этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы», – отметил Габдуллин.