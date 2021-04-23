Евро-2020
Футбол
Польский футбольный союз написал о переносе игр своей сборной в Петербург и Севилью на Евро-2020
вчера, 12:53
Несколько игр чемпионата Европы по футболу перенесут из Бильбао в Севилью и из Дублина в Петербург. Инсайды об этом появлялись на протяжении нескольких дней, теперь появилось подтверждение главы Польского футбольного союза.
- Збигнев Бонек не написал подробности о переносе. В его сообщении говорится только, что Севилья и Петербург получили дополнительные игры.
- Вероятно, в Петербурге пройдут матчи, изначально запланированные в Дублине. Среди них две игры сборной Польши. Об этом же накануне писали «Спорт-Экспресс» и инсайдер Нобель Арустамян.
Официальная информация от УЕФА с конечным списком городов-хозяев Евро-2020 появится в течение дня. УЕФА проводит исполком, на котором определит переносы, но пока не опубликовал его итоги.
Изначально в Петербурге планировались четыре игры (три матча группового этапа и один 1/4 финала). Если туда же перенесут две игры Польши из Дублина, то матчей в Петербурге будет минимум шесть.
- УЕФА перенес Евро-2020 на год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах.
- УЕФА требовал от городов-хозяев подтвердить допуск болельщиков на стадионы до 23 апреля, когда пройдет исполком. Бильбао и Дублин этого не сделали. Власти Баварии в день заседания написали, что смогут впустить болельщиков на стадионы.
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