Райан Мэйсон
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#Райан Мэйсон #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм

«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью

20 апреля, 12:46

Райан Меэсон (третий справа)

сайт «Тоттенхэма»

  • Назначение официальное, о нем объявлено на сайте клуба. Мэйсон будет главным тренером до конца сезона-2020/21.
  • Его назначили спустя сутки после увольнения Жозе Моуринью, работавшего в клубе 17 месяцев.
  • В текущем сезоне «Тоттенхэму» осталось провести шесть матчей в АПЛ и финал Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». В лиге клуб идет на седьмом месте и пока не попадает в зону еврокубков.
  • Мэйсону 29 лет. Он начинал карьеру в «Тоттенхэме» и принадлежал ему до 2016 года, однако в основном играл в арендах. После завершения карьеры в 2018 году он стал тренером в структуре «Тоттенхэма».
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Источник:
сайт «Тоттенхэма»
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