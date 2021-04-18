Аталанта
Серия А
Футбол
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аталанта #Футбол #Серия А #Ювентус

«Аталанта» обыграла «Ювентус» в Серии А впервые с февраля-2001. Миранчук весь матч провел в запасе

3 часа назад

«Аталанта»«Ювентус» – 1:0. Так развивалась эта встреча:

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Малиновский 87
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин

Это первая победа «Аталанты» над «Ювентусом» в Серии А впервые с 14 февраля 2001 года (тогда она победила со счетом 2:1). Последняя победа «Аталанты» над «Юве» во всех турнирах датирована 30 января 2019 года – 3:0 в Кубке Италии.

В последней встрече на поле не появился Алексей Миранчук – он весь матч провел в запасе. Благодаря этой победе «Аталанта» перегнала «Ювентус» в таблице и забралась на 3 место. Топ-5 Серии А прямо сейчас выглядит так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер OptaPaolo
Еще по теме
Роналду отказал игроку «Аталанты» поменяться футболками. Чтобы он не грустил, команда купила ему такую же
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аталанта
#Футбол
#Серия А
#Ювентус