«Аталанта» обыграла «Ювентус» в Серии А впервые с февраля-2001. Миранчук весь матч провел в запасе

Это первая победа «Аталанты» над «Ювентусом» в Серии А впервые с 14 февраля 2001 года (тогда она победила со счетом 2:1). Последняя победа «Аталанты» над «Юве» во всех турнирах датирована 30 января 2019 года – 3:0 в Кубке Италии.

В последней встрече на поле не появился Алексей Миранчук – он весь матч провел в запасе. Благодаря этой победе «Аталанта» перегнала «Ювентус» в таблице и забралась на 3 место. Топ-5 Серии А прямо сейчас выглядит так: