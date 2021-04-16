Крис Смоллинг
Серия А
Футбол
Рома
Трое вооруженных преступников ограбили дом Смоллинга на глазах у его жены и ребенка
4 часа назад
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подвергся ограблению ночью. Преступники вынудили Смоллинга открыть личный сейф и отдать часы Rolex и украшения, угрожая пистолетом.
Все это происходило при его жене и двухлетнем сыне.
В пять часов утра жена Смоллинга вызвала полицию.
Это не первый случай нападения на дома футболистов. Ранее был ограблен полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. В октябре 2020-го ограблению подверглась семья тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.
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