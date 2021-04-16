Крис Смоллинг
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#Крис Смоллинг #Футбол #Серия А #Рома

Трое вооруженных преступников ограбили дом Смоллинга на глазах у его жены и ребенка

4 часа назад

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подвергся ограблению ночью. Преступники вынудили Смоллинга открыть личный сейф и отдать часы Rolex и украшения, угрожая пистолетом.

Все это происходило при его жене и двухлетнем сыне.

В пять часов утра жена Смоллинга вызвала полицию.

Это не первый случай нападения на дома футболистов. Ранее был ограблен полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. В октябре 2020-го ограблению подверглась семья тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.

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