Трое вооруженных преступников ограбили дом Смоллинга на глазах у его жены и ребенка

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг подвергся ограблению ночью. Преступники вынудили Смоллинга открыть личный сейф и отдать часы Rolex и украшения, угрожая пистолетом.

Все это происходило при его жене и двухлетнем сыне.

В пять часов утра жена Смоллинга вызвала полицию.

Это не первый случай нападения на дома футболистов. Ранее был ограблен полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. В октябре 2020-го ограблению подверглась семья тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.