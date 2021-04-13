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#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Порту

«Челси» прошел «Порту» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

вчера, 23:53

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 0:1. «Челси» обыграл «Порту» в первом матче (2:0) и вышел в полуфинал.

За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ. Это произошло во второй раз за сезон. Первый – в матче киевского «Динамо» против «Ференцвароша».

Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Порту
Порту
Тареми 90

В полуфинале «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль». Их матч пройдет 14 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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