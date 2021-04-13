«Челси» прошел «Порту» и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 0:1. «Челси» обыграл «Порту» в первом матче (2:0) и вышел в полуфинал.

За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ. Это произошло во второй раз за сезон. Первый – в матче киевского «Динамо» против «Ференцвароша».