Игорь Акинфеев
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Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по сыгранным минутам, обойдя Игнашевича
вчера, 20:33
Игорь Акинфеев отыграл 90 минут в матче РПЛ между ЦСКА и «Ротором» (2:0). Теперь у него 480 встреч в чемпионатах России и 42 870 сыгранных минут.
Это новый рекорд в чемпионатах России. Предыдущий принадлежал другому игроку ЦСКА Сергею Игнашевичу – 42 848 минут.
- Акинфеев выступает за ЦСКА всю карьеру. Он дебютировал во взрослой команде в 2003 году. С тех пор он пропустил 379 голов в РПЛ и 222 раза отыграл без пропущенных мячей в РПЛ, подсчитал Transfermarkt.
- Всего у Акинфеева 668 официальных игр за клуб: 589 пропущенных голов и 285 «сухих» матчей.
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