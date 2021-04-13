Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по сыгранным минутам, обойдя Игнашевича

Игорь Акинфеев отыграл 90 минут в матче РПЛ между ЦСКА и «Ротором» (2:0). Теперь у него 480 встреч в чемпионатах России и 42 870 сыгранных минут.

Это новый рекорд в чемпионатах России. Предыдущий принадлежал другому игроку ЦСКА Сергею Игнашевичу – 42 848 минут.