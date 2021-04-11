Погребняк забил два гола «Динамо» – это его первый дубль с декабря-2019

«Динамо» неожиданно сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и продлило безвыигрышную серию в РПЛ до двух матчей. Ничья случилась благодаря двух голам Павла Погребняка:

Он достиг отметки в четыре гола в этом сезоне РПЛ.

Это его первый дубль с декабря 2019-го. В последний раз он забил два мяча 8 декабря того года во встрече против «Крыльев». С того момента прошло 490 дней.