Павел Погребняк
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Погребняк забил два гола «Динамо» – это его первый дубль с декабря-2019
вчера, 19:00
«Динамо» неожиданно сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и продлило безвыигрышную серию в РПЛ до двух матчей. Ничья случилась благодаря двух голам Павла Погребняка:
- Он достиг отметки в четыре гола в этом сезоне РПЛ.
- Это его первый дубль с декабря 2019-го. В последний раз он забил два мяча 8 декабря того года во встрече против «Крыльев». С того момента прошло 490 дней.
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