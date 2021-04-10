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«Уфа» разгромила «Ахмат». До этого она проиграла ему в Кубке России и имела серию из четырех поражений
вчера, 18:22
«Уфа» выиграла у «Ахмата» со счетом 3:0. Так она временно поднялась на 16-е место в таблице. Столько же очков у «Арсенала», но он имеет матч в запасе.
До этого матча «Уфа» ни разу не забила за четыре матча подряд во всех турнирах. Разница мячей в этих играх – 0:9.
Последнее поражение в этой серии было именно от «Ахмата» (0:1). После него был скандал из-за твита «Уфы».
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