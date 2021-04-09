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Алексей Стукалов – новый тренер «Уфы». Это его первая работа в РПЛ
09 апреля, 12:46
3 апреля пост главного тренера «Уфы» покинул Рашид Рахимов. Клубу понадобилось 6 дней, чтобы найти нового тренера – им стал 37-летний Алексей Стукалов.
Карьера Стукалова до «Уфы»:
- 2015-2016 – ассистент Игоря Захаряка в «Химках».
- 2016-2017 – ассистент Вадима Хафизова в «Балтике».
- С апреля по мая 2017-го был ассистентов в «Соколе».
- Стал главным тренером «Сокола» в мае-2017 и проработал на этой должности до декабря 2018-го.
- С января-2019 возглавлял «Велес».
«Уфа» заключила контракт со Стукаловым до июня 2023 года.
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