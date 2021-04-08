Российская теннисистка победила за 4 часа 56 минут. Это третий из самых длинных женских матчей в истории

Аншба играла и в восьмом самом длинном матче – побеждала Анастасию Комардину на турнире в Пензе.

Самый долгий женский теннисный матч состоялся в 1984 году, когда Вики Нельсон в двух сетах победила Джин Хепнер за 6 часов и 31 минуту.