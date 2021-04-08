Амина Аншба
Теннис
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#Амина Аншба #Теннис

Российская теннисистка победила за 4 часа 56 минут. Это третий из самых длинных женских матчей в истории

08 апреля, 10:48

Амина Аншба выиграла у Лауры Пигосси в первом раунде турнира ITF в Кордобе – 7:5, 3:6, 7:5.

Теперь эта игра – в топ-3 по времени в женском теннисе.

Аншба играла и в восьмом самом длинном матче – побеждала Анастасию Комардину на турнире в Пензе.

Самый долгий женский теннисный матч состоялся в 1984 году, когда Вики Нельсон в двух сетах победила Джин Хепнер за 6 часов и 31 минуту.

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vladik12
08 апреля, 12:02

Как мужской 5-сетовик на "Шлеме".

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