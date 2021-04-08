«Уфа» сослалась на Т9, объясняя матерный твит

По итогам матча «Уфы» против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка России уфимский клуб выпустил твит со спорным моментов на 89-й минуте. «Ку-ку ### (блин)! Если это не пенальти, то что это?» – написала «Уфа» в твиттере.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» – позже объяснила «Уфа». Клуб также упомянул «глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку» и отстранил его на один матч.