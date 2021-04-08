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#Уфа #Футбол #Кубок России

«Уфа» сослалась на Т9, объясняя матерный твит

08 апреля, 10:29

По итогам матча «Уфы» против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка России уфимский клуб выпустил твит со спорным моментов на 89-й минуте. «Ку-ку ### (блин)! Если это не пенальти, то что это?» – написала «Уфа» в твиттере.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» – позже объяснила «Уфа». Клуб также упомянул «глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку» и отстранил его на один матч.

«Уфа» проиграла 0:1 и вылетела из Кубка.

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