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«Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России. «Сочи» и «Уфа» – вылетели
07 апреля, 20:56
- «Локомотив» выиграл у «Сочи» – 3:1. «Ахмат» обыграл «Уфу» – 1:0.
- У «Локомотива» два гола забил Федор Смолов. Теперь у него четыре гола и четырех матчах матчах, сыгранных в 2021 году.
- Большую часть второго тайма «Локомотив» играл в большинстве после удаления Кирилла Заики. В концовке встречи вратарь «Сочи» ушел из ворот в штрафную «Локомотива» на штрафной, в итоге «Локомотив» убежал в контратаку и забил третий в пустые ворота.
- Два других матча 1/4 финала пройдут 8 апреля. «Арсенал» – ЦСКА и «Крылья Советов» – «Динамо».
- Полуфинальные пары определят жеребьевкой 9 апреля.
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