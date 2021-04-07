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#Кубок России #Футбол #Уфа #Локомотив #Ахмат #Сочи

«Локомотив» и «Ахмат» вышли в полуфинал Кубка России. «Сочи» и «Уфа» – вылетели

07 апреля, 20:56
  • «Локомотив» выиграл у «Сочи» – 3:1. «Ахмат» обыграл «Уфу» – 1:0.
  • У «Локомотива» два гола забил Федор Смолов. Теперь у него четыре гола и четырех матчах матчах, сыгранных в 2021 году. 
  • Большую часть второго тайма «Локомотив» играл в большинстве после удаления Кирилла Заики. В концовке встречи вратарь «Сочи» ушел из ворот в штрафную «Локомотива» на штрафной, в итоге «Локомотив» убежал в контратаку и забил третий в пустые ворота.
  • Два других матча 1/4 финала пройдут 8 апреля. «Арсенал»ЦСКА и «Крылья Советов» – «Динамо».
  • Полуфинальные пары определят жеребьевкой 9 апреля.
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Харин 55
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
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Источник:
Гол.ру
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