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#Малком #РПЛ #Футбол #Зенит

Малком выйдет в старте «Зенита» на матч с «Химками». Это будет его первый матч в 2021 году

05 апреля, 18:10
  • Малком травмировал связки колена в феврале во время сборов «Зенита». С тех пор он не выходил на поле, но один раз попал в заявку.
  • Его последний официальный матч был в декабре 2020-го. Теперь он впервые сыграет в 2021-м – в матче РПЛ с «Химками».

Малком в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. У него было три травмы из-за которых он пропустил в общей сложности около полутора месяцев.

«Зенит» идет в таблице на первом месте с 48 очками. «Химки» – девятые с 35 очками. Матч начнется в 19:00 по Москве.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Зенита»
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