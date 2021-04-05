Малком выйдет в старте «Зенита» на матч с «Химками». Это будет его первый матч в 2021 году

Малком в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. У него было три травмы из-за которых он пропустил в общей сложности около полутора месяцев.

«Зенит» идет в таблице на первом месте с 48 очками. «Химки» – девятые с 35 очками. Матч начнется в 19:00 по Москве.