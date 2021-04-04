Ярослав Годзюр
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#Ярослав Годзюр #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула #Урал

Годзюр впервые за 3,5 года отбил пенальти в РПЛ

04 апреля, 14:15

Это случилось в матче 24-го тура против тульского «Арсенала». На второй минуте в своей штрафной площади сфолил защитник Игорь Калинин – удар не реализовал Владислав Пантелеев.

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Погребняк 13
Погребняк 13
Гаджимурадов 85
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула

Ярославу Годзюру – 36 лет. За «Урал» он выступает с 2017 года.

Последний раз Годзюр отбивал пенальти в октябре-2017 от «Ахмата». После этого – пропустил 11 голов с пенальти.

Общая статистика по отбитым/неотбитым пенальти в РПЛ – 7/22.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
А Калинин уже фолил на пенальти
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