Годзюр впервые за 3,5 года отбил пенальти в РПЛ

Ярославу Годзюру – 36 лет. За «Урал» он выступает с 2017 года.

Последний раз Годзюр отбивал пенальти в октябре-2017 от «Ахмата». После этого – пропустил 11 голов с пенальти.

Общая статистика по отбитым/неотбитым пенальти в РПЛ – 7/22.