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«Локомотив» обыграл «Ротор» и продлил победную серию в РПЛ до пяти встреч подряд
03 апреля, 15:56
«Ротор» – «Локомотив» – 0:2. Так складывался этот матч:
Для «Локомотива» это пятая победа в РПЛ подряд. В последний раз «Локо» проигрывал в чемпионате России 17 декабря – «Химкам» (2:3). С того момента:
✅ Победа над ЦСКА (2:0).
✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).
✅ Победа над «Сочи» (3:1).
✅ Победа над «Уфой» (1:0).
✅ Победа над «Ротором» (2:0).
Вместе с Кубком России «Локомотив» побеждает в шести встречах подряд.
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