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#Локомотив #РПЛ #Футбол

«Локомотив» обыграл «Ротор» и продлил победную серию в РПЛ до пяти встреч подряд

03 апреля, 15:56

«Ротор»«Локомотив» – 0:2. Так складывался этот матч:

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 21
Жемалетдинов 79

Для «Локомотива» это пятая победа в РПЛ подряд. В последний раз «Локо» проигрывал в чемпионате России 17 декабря – «Химкам» (2:3). С того момента:

✅ Победа над ЦСКА (2:0).

✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).

✅ Победа над «Сочи» (3:1).

✅ Победа над «Уфой» (1:0).

✅ Победа над «Ротором» (2:0).

Вместе с Кубком России «Локомотив» побеждает в шести встречах подряд.

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Источник:
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