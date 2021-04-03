«Локомотив» обыграл «Ротор» и продлил победную серию в РПЛ до пяти встреч подряд

Для «Локомотива» это пятая победа в РПЛ подряд. В последний раз «Локо» проигрывал в чемпионате России 17 декабря – «Химкам» (2:3). С того момента:

✅ Победа над ЦСКА (2:0).

✅ Победа над «Арсеналом» (3:0).

✅ Победа над «Сочи» (3:1).

✅ Победа над «Уфой» (1:0).

✅ Победа над «Ротором» (2:0).

Вместе с Кубком России «Локомотив» побеждает в шести встречах подряд.