Иркутский «Зенит» прекратил существование из-за проблем с финансированием

«Зенит» из Иркутска был основан в 2003 году. За 18 лет существования он выкарабкался в ПФЛ, из-за проблем с финансами опускался в ЛФЛ и чемпионат иркутской области. А с сезона-2016/17 стабильно выступает в ПФЛ.

В этом сезоне команда на 12 месте в таблице группы 2 ПФЛ. И сейчас «Зенит» объявил о расформировании. Причина – проблема с финансами:

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.

Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.

Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола».

ТАСС связался с вратарем Ильей Кунгуровым. Он сказал, что руководство не платит футболистам зарплату уже девять месяцев.