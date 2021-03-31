Евро-2021
Футбол
Италия (мол.)
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#Евро-2021 #Футбол #Италия (мол.)

Италия получила на молодежном Евро пять красных карточек в трех играх. Но не проиграла ни одного матча в группе

2 часа назад

Сборная Италии U-21 завершила групповой этап чемпионата Европы на втором месте и вышла в плей-офф. Она провела три матча на турнире и в каждом из них оставалась в меньшинстве.

🔴🔴 Чехия – Италия (1:1). Два удаления: 84-я минута и 90+4.

🔴🔴 Испания – Италия (0:0). Два удаления: 86-я и 87-я.

🔴 Италия – Словения (4:0). Одно удаление: 82-я.

В 1/4 финала Италия сыграет с победителем группы D. Им может стать Португалия, Хорватия или Швейцария. Групповой турнир завершится 31 марта.


 


 


 

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