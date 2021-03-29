Гендиректор «Тамбова» сообщила о полном погашении долгов перед некоторыми сотрудниками. РПЛ перечислила 34 миллиона

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью Sport24 подтвердила, что из офиса клуба были изъяты документы, а в дальнейшем будет суд по уголовному делу.

«Не буду говорить суммы долгов, которые мы выплатили. Могу сказать, что некоторые сотрудники «Тамбова» уже полностью получили свои зарплаты. Девчонки-секретарши. У них было совсем все плохо. Сейчас мы им выплатили все. Мы платим поровну. Если у нас есть 10 тысяч, мы их делим на всех. От РПЛ мы получили пока часть денег. 34 миллиона рублей мы получили от них», – добавила Коновалова.

В декабре следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коноваловой из-за долгов по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба. Сумма долгов составила более 150 миллионов рублей.