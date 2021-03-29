Германия не проигрывает с 2001 года в матчах квалификации ЧМ. Рекорд – у Испании, 65 игр с 1993-го

🇩🇪 Сборная Германии выиграла 1:0 у Румынии во втором туре квалификационного турнира к ЧМ-2022. Она не проигрывает более 20 лет в этих матчах – последним было поражений 1:5 от Англии в 2001-м.

Также Германия не проиграла ни один из 47 последних гостевых матчей, забив в них 135 голов.

🇪🇸 Испания – рекордсмен по матчам без поражений в квалификации к ЧМ. Их набралось уже 65 (51 победа и 14 ничьих). Последний раз Испания проигрывала в 1993 году – Дании 0:1.