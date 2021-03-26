Волейбольное «Динамо» заявило об избиении фаната на матче с «Зенитом». «Зенит» утверждает, что тот сам начал драку
25 марта «Зенит» и «Динамо» провели ответный матч финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Динамо» победило в обоих встречах и в третий раз выиграло турнир.
Во время церемонии награждения болельщик «Динамо» выбежал с трибун к команде, но его остановили стюарды и отвели в сторону. А после этого его госпитализировали с подозрением на перелом шейных позвонков.
Пострадавшим оказался Дмитрий Соловьев (Дима Челси). Это известный болельщик «Динамо», который возглавляет студенческое движение клуба. Он рассказал после матча, что стюарды оттащили его за рекламные щиты и избили.
После произошедшего сначала «Зенит», а потом «Динамо» выпустили заявления с противоположными на ситуацию взглядами. «Зенит» утверждает, что Соловьев провоцировал стюардов и был пьян. «Динамо» пишет, что он не пьет, а на площадку вышел к своей команде.
Версия «Зенита»:
- Соловьев весь матч провоцировал стюардов, будучи при этом пьяным. Потом он выбежал на площадку и начал драку.
- Он создал угрозу безопасности для игроков и их детей, попав в «чистую зону». Туда из-за ковидных протоколов не пускают не всех.
- Стюард после драки получил травмы.
- Соловьеву после потасовки своевременно оказали медпомощь.
- Провокации со стороны Соловьева были и в первом матче финала. Тогда он оскорблял «Зенит» и показывал его игрокам нецензурные жесты.
- «Зенит» попросил «Динамо» «категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора».
Версия «Динамо»:
- Служба безопасности еще до начала матча вела себя агрессивно. Болельщикам «Динамо» без объяснения причин запретили использование баннеров и флагов.
- На игре работало не официальное частное охранное предприятие, а «неизвестные лица с непонятными бейджами security».
- Соловьев назван «преданным болельщиком» клуба, «примерным семьянином и культурным человеком», который не пьет с 2006 года.
- Он выбежал на площадку, чтобы «разделить со своей командой радость победы». «Динамо» пишет, что посторонние не появились бы в «чистой зоне», если бы стюарды работали качественно.
- Соловьева избили, а помощь ему оказали только через 20 минут после произошедшего. «Динамо» считает это «серьезнейшим нарушением» правил проведения мероприятий.
- «Мы надеемся, что «Зенит» и «Сибур Арена» сделают правильные выводы из произошедшего инцидента и не допустят подобного самоуправства в отношении болельщиков в дальнейшем».
В заявлениях обеих команд есть обращение к Всероссийской федерации волейбола. Они просят ее разобраться в ситуации.
Соловьева выписали из больницы, подозрение на перелом шейных позвонков не подтвердилось. Он пригрозил подать в суд на «Зенит»: «Если они не уберут информацию, где называют меня алкоголиком и дебоширом, я, естественно, буду подавать на них в суд».
Сейчас на сайте «Зенита» нет упоминания об «алкогольном опьянении» Соловьева. Хотя в первоначальной версии пресс-релиза оно было.
Официальных заявлений Всероссийская федерация волейбола пока не публиковала.