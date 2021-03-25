Даниэль Герини
Серия А
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Лацио
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#Даниэль Герини #Футбол #Серия А #Лацио

19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе

вчера, 10:33

Даниэль Герини умер от ран, полученных в ДТП. «Лацио» подтвердил.

Герини отмечал день рождения с друзьями – 19 лет ему исполнилось 21 марта. На дороге в Риме его машина столкнулась с «Мерседесом», за рулем которого был 68-летний мужчина.

Друзья Герини находятся в тяжелом состоянии.

Герини ранее выступал за молодежные команды «Торино», СПАЛа и «Фиорентины». Он играл за молодежные сборные Италии.

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