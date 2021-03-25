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#Россия #Мальта #Футбол #ЧМ-2022

Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист

6 часов назад

Игра закончилась со счетом 3:1. Два гола России забиты при участи Артема Дзюбы: он открыл счет в матче, а во втором голе отдал голевой пас на Марио Фернандеса. В концовке забил Александр Соболев.

  • Это третий матч подряд, в котором Россия пропускает. В двух предыдущих играх она пропустила трижды от Турции (2:3) и пять голов от Сербии (0:5).
  • Последняя победа России была в сентябре 2020-го в матче с Венгрией (3:2). После этого она трижды проигрывала и трижды играла вничью.

Дзюба по итогам матча вышел на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров сборной с 27 мячами. Больше голов забил только Александр Кержаков – 30.

Следующая игра России пройдет 27 марта против Словении. После этого 30 марта пройдет матч со Словакией.


 

Матч завершен
Мальта
Мбонг 56
1:3
Матч завершен
Россия
Дзюба 23
Фернандес 35
Соболев 89
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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