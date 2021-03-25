Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист

Игра закончилась со счетом 3:1. Два гола России забиты при участи Артема Дзюбы: он открыл счет в матче, а во втором голе отдал голевой пас на Марио Фернандеса. В концовке забил Александр Соболев.

Это третий матч подряд, в котором Россия пропускает. В двух предыдущих играх она пропустила трижды от Турции (2:3) и пять голов от Сербии (0:5).

Последняя победа России была в сентябре 2020-го в матче с Венгрией (3:2). После этого она трижды проигрывала и трижды играла вничью.

Дзюба по итогам матча вышел на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров сборной с 27 мячами. Больше голов забил только Александр Кержаков – 30.

Следующая игра России пройдет 27 марта против Словении. После этого 30 марта пройдет матч со Словакией.



