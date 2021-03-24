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#Тамбов #РПЛ #Футбол

РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах

3 часа назад
  • Официальной информации о произошедшем мало. Достоверно известно только, что Российский футбольный союз вызвал двух футболистов «Тамбова» для проверки.
  • Это подтвердил сам РФС и гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова. Игроков подозревают в участии в договорных матчах.  «СЭ» пишет, что информация об этом поступила от букмекеров.

О ком именно идет речь, неизвестно. Metaratings утверждает, что под подозрение попали Дмитрий Герман и Александр Еркин. Эту же информацию подтверждает «Чемпионат». Его источник добавил, что проверяют и других игроков.

«Финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», – сказал источник «Чемпионата».

Во время перерыва в РПЛ «Тамбов» мог сняться с турнира из-за финансовых сложностей. Но лига выделила клубу нужные деньги, поэтому он продолжил играть. Команду комплектовали заново, поскольку большинство игроков основы покинули клуб.

После возобновления чемпионата «Тамбов» проиграл все пять матчей: четыре в РПЛ и один в Кубке. В двух последних играх он пропустил в общей сложности девять голов.

«Тамбов» идет в таблице последним. У него три победы в 23 матчах.

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Источник:
ТАСС
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