Юрий Шатунов

Годы жизни
1973-2022
Инфо
Советский и российский певец
Лента
Материалы
Как Шатунов и «Ласковый май» стали первым феноменом поп-музыки в стране: шесть двойников, тысячи концертов в год, скандалы с продюсером
#Юрий Шатунов