Том Йорк

Дата рождения
7 октября 1968 г.
Инфо
Британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead
Лента
Материалы
Что у Тома Йорка с глазом – чтобы он открывался, хирурги пересадили туда мышцы ягодиц
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#Том Йорк
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