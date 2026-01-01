The Weeknd

Дата рождения
16 февраля 1990 г.
Инфо
Канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер эфиопского происхождения
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The Weeknd выпустил новый альбом Dawn FM: участвует Джим Керри, общая длительность – самая короткая в карьере
#The Weeknd