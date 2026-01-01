Moby

Дата рождения
11 сентября 1965 г.
Инфо
Американский диджей, певец, композитор, мультиинструменталист
Лента
Материалы
Как Moby создавал альбом Play – самый продаваемый в истории электромузыки: заперся в спальне и хотел бросить карьеру, но все изменила реклама
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#Moby
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