Михаил Круг

Годы жизни
1962-2002
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Советский и российский певец, бард, шансонье и поэт
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Тайна песни «Владимирский централ» – кто ее автор на самом деле: об этом спорят два криминальных авторитета и друг Михаила Круга
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#Михаил Круг
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