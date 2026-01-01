Король и Шут

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Российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга
Год основания
1988
Лента
Материалы
Как создавалась песня «Кукла колдуна»: музыка подобрана через игровую приставку, Горшок не любил куплеты, а весь альбом записан в церкви
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#Король и Шут
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