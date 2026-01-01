Иван Дорн

Дата рождения
17 октября 1988 г.
Инфо
Украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий
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Иван Дорн анонсировал выход альбома 31 мая в 23:57
#Иван Дорн