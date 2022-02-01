Иван Дорн анонсировал выход альбома 31 мая в 23:57

Иван Дорн в инстаграме объявил о выходе своего четвертого студийного альбома 31 мая. Дорн написал в сторис точное время релиза: 23:57.

Что именно означают эти цифры, пока непонятно. В декабрьском интервью он говорил, что хочет выпустить альбом в «самый-самый притык конца весны». Он без подробностей назвал это «концептом» и попыткой создать «поворотную историю в индустрии».

Первый студийный альбом Дорна вышел в 2012 году – Co’n’dorn. После этого вышли еще два альбома – в 2014-м и 2017-м.