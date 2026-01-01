Ханс Циммер

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12 сентября 1957 г.
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Немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм
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Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
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