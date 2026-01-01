A$AP Rocky

Дата рождения
3 октября 1988 г.
Инфо
Американский рэпер, музыкальный продюсер, режиссер, актер и фотомодель
Лента
Материалы
История отношений Рианны и A$AP Rocky: от дружбы и фразы «Рианна – мой хоуми» до беременности и фразы «Рианна – главный человек моей жизни»
#Rihanna