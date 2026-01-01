Триагрутрика

Инфо
Российская рэп-группа из Челябинска
Дата основания
2004 г.
Лента
Материалы
Как создавался трек «Биг Сити Лайф» – важный для истории русского рэпа: группа «Триагрутрика» выделила дух провинции
#Триагрутрика