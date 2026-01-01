Би-2

Инфо
Белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске
Основатели
Шура Би-2, Лева Би-2
Лента
Материалы
Как группа Би-2 создавала первый альбом: эмиграция, шашлыки с водкой, десять лет поисков и презентация в школе
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#Би-2
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