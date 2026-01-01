Твин Пикс

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Американский драматический телесериал
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1990-1991 гг.
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Кто убил Лору Палмер – осмысляем главный вопрос сериала «Твин Пикс» и почему Дэвид Линч запутал нас с ответом
#Твин Пикс
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