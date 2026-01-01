Нулевой пациент

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Российский сериал 2022 г.
Режиссер
Сергей Трофимов
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«Кинопоиск» сделал сериал о первой вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» – калмыцкий врач находит болезнь у детей, но ему никто не верит
#кино